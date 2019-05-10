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Koçarlı'da 'Beyaz Eller Temizlik Ekibi' çalışmalarına başladı

Koçarlı Belediyesi hasta ve yaşlı vatandaşlar için evde temizlik hizmeti başlattı.

Beyaz Eller ismi verilen ekip ilçe halkına ücretsiz olarak hizmet verecek.


Mayıs ayı itibari ile hizmetlerine başlayan Beyaz Eller Temizlik Ekibi 5 kadın ve 1 erkekten oluşuyor. Yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük, ekonomik nedenlerden dolayı evinin temizliğini yapmakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşan ekip belediye tarafından temizlik malzemeleri ile bir kaç saat içerisinde evleri pırıl pırıl yapıyor. Ücretsiz olarak verilen hizmetten yararlanan vatandaşlar Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür ederek, ekibe tam not verdiler.



İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için temizlik projesini göreve gelir gelmez hayata geçirdiklerini kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Şimdilik tek ekibimiz var. Personelimiz canla başla çalışarak herkese yetişmeye çalışıyor. İlerleyen zamanlarda bu ekibimize takviyeler yaparak tüm mahallelerimize zaman kaybetmeden yetişmeyi planlıyoruz. Temizliklerimiz bir kereliğine olmayacak. Belirlenen aralıklarla temizlik hizmetlerini almaya devam edecekler" dedi.

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