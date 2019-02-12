Koçarlı'da biner adet zeytin ve incir fidanı dağıtıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde biner adet zeytin ve incir fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Zeytin ve incir üreticilerinin gelirlerinin arttırılması amacıyla hazırlanan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Zeytin ve İncir Fidanı Dağıtım Projesi' kapsamında Koçarlı'ya tahsis edilen bin adet İncir fidanı ve bin adet Zeytin fidanı dağıtımı Kaymakam Fırat Çelik 'in katılımı ile çiftçilere dağıtımı yapıldı.

Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik fidan dağıtımı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Fidan bedellerinin yüzde 30'u çiftçilerimiz tarafından karşılanmış olup, yüzde 70'i Bakanlığın genel bütçesinden karşılanmıştır. Dağıtımı yapılan Sarılop çeşidi incir fidanlarının ve Gemlik çeşidi zeytin fidanlarının ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.