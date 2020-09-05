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Koçarlı'da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina 'red oyu' kullandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesine yapılması planlanan 2 adet hizmet binası için belediye meclisine sunulan maddeye Millet İttifakı grubundan ret oyu geldi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine yapılması planlanan 2 adet hizmet binası için belediye meclisine sunulan maddeye Millet İttifakı grubundan ret oyu geldi.



Koçarlı Belediye Meclisi'nin Eylül ayı meclis toplantısı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya, ilçede yapılması planlanan yeni belediye hizmet binası ve ilçe emniyet binası için Belediye Meclisi'ne sunulan maddeye Millet İttifakı grubundan red oyu gelmesi damga vurdu. Aydın Valiliği'nin ortak protokolü ile yüzde 20'si 2020 ve geri kalan yüzde 80'lik kısmının 2021 yılında karşılanmak üzere yıllara yaygın olarak ihale edilmesi hususunda görüşülen maddeye Millet İttifakı Meclis Üyelerinden Mevlüt Şahinci, Ahmet Keleş, Songül Çoban, Mehmet Sevim, Ramazan Bayram ve Vehbi Bayındır red oyu verirken, ilgili madde oy çokluğu ile kabul edildi.



“Kimse engel olamayacak”


Koçarlı Belediyesi yeni hizmet binası ve ilçe emniyet binasının 2 ay içerisinde ihalesinin yapılarak 12 aylık inşaat süresinin ardından 2022 yılı başında Koçarlı halkının hizmetine sunulacağını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlıların projenin yapılmasını dört gözle beklediğine dikkat çekti. Yeni hizmet binasının Koçarlı'ya yakışan bir proje olduğunu ve yapımı için bizzat mesai harcayarak tüm ekibiyle hizmet için mücadele edeceğinin altını çizen Başkan Kaplan; “Millet İttifakı üyeleri Koçarlımıza hizmet getirilmesi için destek olmadıkları gibi, engellemeye çalışmaları konusundaki tutumlarını hayret ve üzüntüyle izliyoruz. Onlar ne yaparsa yapsınlar. Koçarlı'nın makus tarihini değiştireceğiz ve milletimize vaat ettiğimiz projelerimizi peş peşe yaparak, halkımızın hizmetine sunacağız. Koçarlı'ya hizmet etmemize hiçbir güç engel olamaz. Koçarlı, marka ilçe olacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

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