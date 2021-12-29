İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Koçarlı'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Koçarlı ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle F.D.'ye ait müstakil evde yangın çıktı. Evinde dumanların çıktığını fark eden ev sahibi F.D. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Alevleri kontrol altına alan ekipler, yangını söndürürken, adeta küle dönen ev kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.