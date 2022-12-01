Koçarlı'da Deve Güreşi hazırlıkları tamamlandı

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde bu yıl 8.'si düzenlenecek olan Koçarlı Geleneksel Deve Güreşi Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Şampiyon develere ev sahipliği yapacak olan Koçarlı'da, 4 Aralık Pazar günü Yeniköy Deve Güreşi Festival Alanında gerçekleşecek olan güreşlere, güreş severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bir gelenek haline gelen, önemli kültürel etkinliklerden biri olan ve deve güreşi severler için en iyi kış organizasyonu olarak bilinen deve güreşleri 4 Aralık Pazar günü Koçarlı'da renkli görüntülere sahne olacak.

Deve Güreşi festivali için herhangi bir aksaklık yaşanmaması dolasıyla Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatı ile tertip komitesi titiz davranıyor. Koçarlı Belediyesi tarafından bu yıl 8'ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşleri Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce deve güreşi severleri Yeniköy Deve Güreşi Arenasında buluşturacak.

4 Aralık Pazar günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek festivalde 130 pehlivan deve mücadele edecek. Güreşlerde ayrıca Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı güreşi olmak toplam farklı kupa karşılaşmaları da nefesleri kesecek.

Koçarlı'da bu yıl 8.sini gerçekleştireceklerini ifade eden ve herkesi Deve Güreşi festivaline davet eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Yeniköy Mahallemizde bulunan Deve güreşi festival alanımızda güreşlerimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimize Ege, Marmara bölgesi başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden 130 deve katılacak. Develer Kaymakamlık Kupası, Belediye Başkanlığı Kupası, olmak üzere farklı kategorilerde mücadele edecekler. Deve sahiplerine şimdiden başarılar diliyorum ve tüm deve güreşi severleri ve Koçarlılı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Aydınlıları 4 Aralık'ta yapacağımız güreşimize bekliyoruz” diye konuştu.