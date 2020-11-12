Koçarlı'da ev yangını

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralanırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın Halilbeyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Nalan Ö.'ye ait bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Ercan A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.