İhlas Haber Ajansı

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Koçarlı'da hafriyat kamyonu devrildi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi.



Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. idaresindeki 06 DG 5753 plakalı hafriyat kamyonu Çakmar Mahallesi ADÜ Ziraat Fakültesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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