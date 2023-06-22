Koçarlı'da hayırseverlerin bağışladığı arsada cami yapımına başlandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından cami yaptırılması amacıyla Koçarlı Belediyesi'ne bağışlanan arsa da inşaat çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek cami projesi hakkında gerekli talimatları veren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yapılacak olan caminin belediye ve kamu kaynakları kullanılmadan tamamen hayırseverler tarafından yapılacağını ve ilçede ilk defa iki minareli bir cami yapılarak vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Koçarlı Gündoğan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ilçe girişinde camiinin olmamasından dolayı arsasını cami yapılması için bağışlamak isteyen hayırsever vatandaşlara örnek davranışları karşısında teşekkür eden Başkan Kaplan, “Yapılan bağış ilçemiz için büyük bir hayır ve örnek bir davranıştır. Bağışlanan arsaya güzel bir cami yapılması için gerekli çalışmalara başladık. Bu bölgede önemli bir eksik olan vatandaşların ibadet ve dini inançları yerine getirebilmesi için bir cami talebi vardı. Bölgemizde de hayırseverler tarafından bağışlanan, imar ile genişletilen alanda cami inşası ve daha sonraki dönem içerisinde de müftülük kompleksini de buraya almayı düşünüyoruz. 1315 Metrekarelik alan içerisinde 190 metrekaresi cami olmak üzere şadırvan, tuvalet, bahçe ve müştemilatları ile beraber 2 minareli çok güzel bir cami olacak. İlçemizde ilk defa, iki minareli bir cami yapılacak ve bölge halkının ibadetine sunulacak. Bu camimizin sadece alan tahsisi ve düzenleme kısmında belediyemiz görev alacak. Ondan sonraki süreç içerinde de belediyemizin ve kamu kaynakları kullanılmadan hayırseverler tarafından yapılacak. Şahsım adına aile olarak bizlerde bir katkı sunacağız. Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız ve gayemiz bu güzel eseri inşallah en kısa sürece vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmaktır” diye konuştu.