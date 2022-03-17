Koçarlı'da Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Öğr. Gör. Ayfer Ergezen' in koordinatörlüğünde Laboratuvar Teknolojisi Programı öğrencileri ile Kan Bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay Görevlileri, Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz eşliğinde sınıflarda öğrencilere kan bağışının önemini ve kan bağışı yapabilmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin öğrencilere anlatıldığı kan bağışı kampanyasında, Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık oluşturuldu ve pandemi döneminde ülke genelinde kan stokları ile ilgili yaşanan sıkıntılara değinildi. Yoğun katılımın olduğu kan bağışı kampanyası, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.