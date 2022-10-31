İhlas Haber Ajansı

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Koçarlı'da kaybolan şahıs, kayalıklarda yaralı halde bulundu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Y.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Y.A. isimli şahsın kayıp olduğu ihbar edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şahsı kayalıklarda yaralı olarak buldu.



Olay, Gaffalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine Y.A. isimli şahsın kayıp olduğu bildirildi. İhbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek Y.A.'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Y.A. tarlasına yaklaşık 250 metre uzaklıkta bulunan kayalıklar bölgesinde yaralı bir şekilde bulundu. Bilinci açık olarak bulunan Y.A. gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla olay bölgesinden alınarak hastaneye sevk edildi.



Olayla ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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