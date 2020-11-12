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Koçarlı'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir solunum yetmezliği nedeni ile Aydın Devlet Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Muhammer Azar vefat etti.

Azar, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.



Kıbrıs Gazisi Muhammer Azar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Azar, Sobuca Cihanoğlu Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sobuca mezarlığına defnedilen Kıbrıs Gazisi Muhammer Azar'ın cenazesine Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Arifcan Azizo, İlce Müftüsü Ahmet Müjdeci, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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