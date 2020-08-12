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Koçarlı'da korona virüs denetimi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.


Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip korona virüs ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirildi. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İlçe Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, daire amirleri ve beraberindeki heyet ilçede işletmeleri denetledi. Kaymakam Tepeli başkanlığındaki heyet vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

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