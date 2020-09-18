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Koçarlı'da Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıldı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 7 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüse karşı denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Koçarlı ilçesinde de denetim gerçekleştirildi. Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, daire amirleri ve beraberindeki heyet iş yerlerini denetledi. Lokanta, aperitif salonu, berber, kahvehane ve diğer işletmeleri gezen denetim ekipler iş yerlerinin yönetmeliğe uygunluğunu denetleyerek, işverenlerin ve çalışanların İçişleri Bakanlığı Genelgelerine uymalarını ve hijyen, maske ve mesafe konusunun önemi ve gereği hakkında hatırlatmalar yaptı.

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