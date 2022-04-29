Koçarlı'da maaşlar bayram öncesi ödendi

Başkan Kaplan belediye personelinin yüzünü güldürecek haberi paylaşarak, maaşların bayram öncesi yani bugün hesaplara yatacağını söyledi. Belediye personelini ekonomik ve sosyal anlamda desteklemeyi her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesinde de sürdüren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatı ile personelin yüzü hem bayram, hem de erken maaş ödemesi ile güldü.

Ramazan bayramı öncesi personel maaşlarını yatırarak personelin rahat bir bayram geçirmesine vesile olmak istediklerini ifade eden Başkan Kaplan, “Bir ay boyunca Cenabı Allah'ın rızasını kazanmak için tutulan oruçlardan sonra, bayram günlerine kavuşmanın, büyük onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram öncesi personelimizin maddi yönden sıkıntıya düşmemesi için maaş ödemelerini öne çekme kararı aldık. Mübarek Ramazan Bayramının hemşerilerimize, personelimize ve islam alemine bolluk, bereket ve sağlık, İslam âlemi ve Yüce Türk Milletine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dilerim.

Koçarlı Belediye personelleri ise Başkan Kaplan'ın erken maaş ödemesinden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek "Maaşların bayram öncesinde yatması bizleri memnun etti. Bayram sonrası yatacağını düşünüyorduk. Maaşlar bize şeker bayramında şeker gibi geldi" diye konuşarak sağladığı güzel çalışma ortamı için Başkan Kaplan'a teşekkürlerini ilettiler.