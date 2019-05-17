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Koçarlı'da mezarlıklar bakıma alındı

Koçarlı Belediyesi tarafından ilçede bulunan mezarlıklarda temizlik çalışmaları başlatıldı.


Tüm mezarlıkların bakım ve temizliğinin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanması hedefleniyor.


Koçarlı Belediyesi personeli ilçedeki mezarlıklarda temizlik çalışmaları başlatıldı. Mezarlıklarda bulunan otların biçilerek bakım ve onarımdan geçirildiğini kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bugüne kadar Boydere, Boğaziçi, Halibeyli, Tekeli, Sobuca, Sapalan, Çulhalar, Halilbeyli ve Atatürk Mahallelerimizde bulunan mezarlıklarımızda çalışmalarımızı tamamladık. Ramazan Bayramı'na kadar da diğer mahallerimizde ki mezarlıklarımızı temizleyerek bayrama hazırlamayı hedefliyoruz. Sevdiklerinin kabirlerini ziyaret için mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlarımız karşılarında tertemiz mezarlıkları bulacaklar" dedi.

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