Koçarlı'da motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Orta Mahalle'de öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Hidayet Ünver (72) isimli vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikleti ve kafasını duvara çarpan Ünver ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünver'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ünver, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ünver'in ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.