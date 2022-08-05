Koçarlı'da Muharrem ayı iftarları devam ediyor

Koçarlı Büyükdere Mahallesi'nde verilen ve Koçarlı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Büyükdere Mahalle Muhtarı Ali Uzunkaya, Koçarlı Alevi Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem Orucu tutmaya başlayan çok sayıda vatandaş, Büyükdere mahallesinde verilen iftar yemeğinde buluştu. Davetliler ve vatandaşlar yapılan duaların ardından oruçlarını açtı.

İftara katılan vatandaşlara kendi elleriyle yemek dağıtımında bulunan Başkan Kaplan, vatandaşlarla sohbet ederek yakından ilgilendi. Alevi hemşerileri ile birlikte iftar yapan Başkan Kaplan, tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek “Kutsal günler birlik ve beraber açısından önemli. Muharrem ayı bizlere, Kerbela'yı hatırlatan aydır. Muharrem Ayı'nda Kerbela şehitlerimiz için tutulan Yas-ı Matem oruçlarının ve yapılan tüm ibadetlerin Hak katında kabul olmasını diliyor, tüm canların matemini yürekten paylaşıyorum. Cenabı Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin” diye konuştu.