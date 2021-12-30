Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum” etkinliği kapsamında Koçarlı'da öğrencilere 500 adet balık ekmek dağıtıldı.

Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen "Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum" etkinlikleri kapsamında, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önderliğinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Balık Ekmek Dağıtımı" etkinliğinin ikincisi Koçarlı Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ortaokul öğrencilerine Su Ürünleri ve Su Ürünlerinin faydaları sınıflarda anlatılarak çocukların su ürünlerini tanımaları sağlanarak, su ürünlerinin beslenmede ne kadar önemli olduğu anlatıldı ve "Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum" temalı magnetler dağıtıldı.

Eğitimlerden sonra Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Edip Yağan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, İlçe İdare Amirleri, Okul Müdürü Turgay Arslan, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü ve okul personellerinin katılımları ile 500 adet balık ekmek, helva ve su dağıtımı yapılarak öğrenciler ile buluşturuldu.