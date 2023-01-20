Koçarlı'da öğrencilere güvenli internet kullanımı anlatıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde öğrenciler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Güvenli İnternet Kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri SİBERAY projesi çerçevesinde il genelinde çeşitli yaş gruplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Eğitimlerde son olarak Koçarlı ilçesindeki öğrencilerle buluşuldu. Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan SİBERAY projesi çerçevesinde Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde yaklaşık 1000 kişilik ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme gerçekleştirildi. Eğitimlerde Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı, Dijital Okur Yazarlık, konularında bilgilendirmede bulunularak, konu ile ilgili broşür dağıtıldı. Siber ekiplerinin çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.