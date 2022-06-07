İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Koçarlı'da orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde orman yangınları ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde orman yangınları ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.



Koçarlı Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda alınan kararlar ve son hazırlıklar gözden geçirildi. Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli'nin başkanlığında gerçekleştirilen ve Muğla ve Aydın illerini içerine alan bölgelerin orman yangınları açısından birinci derece hassas alanlara sahip olduğuna dikkat çekilen toplantıda, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınları da dikkate alınarak yangın sezonu öncesi hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Ayrıca toplantıda muhtemel yangın durumlarında ilgili kurumlarla birlikte koordineli olarak yapılacak çalışmalar ve işbirliği de görüşüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.