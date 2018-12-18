Koçarlı'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği çalışmalarına Koçarlı'ya bağlı Haydarlı ve Bıyıklı mahallerinde devam etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşaması için çevre temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde birçok mahallede gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmaları Koçarlı ilçesine bağlı Haydarlı ve Bıyıklı mahallerinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yabani ot ve çim biçme çalışmalarının ardından ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını budadı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de yol süpürme aracı eşliğinde bağlantı yollarını ve ara sokakları süpürdü. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin koordineli çalışması sonucu Haydarlı ve Bıyıklı Mahallesi'nde sokaklar temiz bir görünüme kavuştu.

Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahalle Muhtarı Sebahattin Şener, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre temizliğinden dolayı başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.