Koçarlı'da Tırmanma Rallisi heyecanı yeniden başlıyor

'sü düzenlenecek olan Tırmanma Rallisi Ege Kupası Final yarışı 8-9 Ekim'de Adnan Menderes Kent Ormanı'nda yapılacak.

Koçarlı'da her yıl geleneksel hale gelen tırmanma rallisi yarışları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ege Kupası Koçarlı Tırmanma Yarışı için hazırlıklar başlarken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İzmir İl Temsilcisi ve yarışma koordinatörü Enis Alpsoy, Aydın Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Mithat Diker, TOSFED Üst Düzey görevlisi Koçarlı Tırmanma Yarışı Direktörü İksir Altıok, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilecek olan yarışlara bölgedeki tüm yarış severlerin ilgi göstermesi beklenirken, Koçarlı Yamaç paraşütü pistinden ise yamaç paraşütü gösterileri de iki gün boyunca etkinliğe renk katacak. Ziyarette tırmanma yarışı hakkında bilgi veren Başkan Kaplan, Ege Kupası Koçarlı Tırmanma Yarışının 8-9 Ekim tarihlerinde Adnan Menderes Kent Ormanı içerisinde yer alan 5 kilometre uzunluğundaki toprak yolda iki çıkış olarak gerçekleşeceğini ifade ederek, “Yarışlara yeniden ev sahipliği yapacak olmaktan mutluyuz. Yarışlar 8 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndan seremonik start verilmesi ile başlayacak. Çeşitli etkinliklerinde yer alacağı seremoni öncesinde etkinlik açılışı ve ardından halk oyunları gösterileri ve kortej geçişi yapılacak. Şenlik havasında gerçekleşecek olan Ege Kupası Koçarlı Tırmanma Yarışlarına tüm hemşerilerimizi ve yarış severleri bekliyoruz” dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İzmir İl Temsilcisi ve yarışma koordinatörü Enis Alpsoy ise, Başkan Kaplan'a otomobil sporlarına olan destekleri ve ilgisi için teşekkür etti.