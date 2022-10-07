Koçarlı'da tırmanma yarışları heyecanına saatler kaldı

'sü düzenlenecek olan Tırmanma Yarışları Ege Kupası Final yarışları heyecanı yarın başlıyor.

8 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndan protokolün katılımı ile açılış yapılacak olan tırmanma yarışları çeşitli etkinliklerin ardından kortej geçişi ve seremoni startının verilmesi ile başlayacak ve şenlik havasında gerçekleşecek.

Koçarlı'da her yıl geleneksel hale gelen tırmanma yarışları için heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı. Ege Kupası Koçarlı Tırmanma Yarışı için hazırlıklar tamamlanırken, gerçekleştirilecek olan yarışlara bölgedeki tüm yarış severlerin ilgi göstermesi bekleniyor. Tırmanma yarışlarının yanı sıra Koçarlı Yamaç paraşütü pistinden ise yamaç paraşütü gösterileri de iki gün boyunca etkinliğe renk katacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ege Kupası Koçarlı Tırmanma Yarışının 8-9 Ekim tarihlerinde Adnan Menderes Kent Ormanı içerisinde yer alan 5 kilometre uzunluğundaki toprak yolda iki çıkış olarak gerçekleşeceğini ifade ederek, “Yarışlara yeniden ev sahipliği yapacak olmaktan mutluyuz. Şenlik havasında gerçekleşecek olan Ege Kupası Koçarlı Tırmanma Yarışlarına tüm hemşerilerimizi ve yarış severleri bekliyoruz” dedi.