İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Koçarlı'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalanırken, 275 gram satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalanırken, 275 gram satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Mahallesi'nde R.Ç. ve M.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 275 gram kubar esrar, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıslarla ilgili olarak adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.