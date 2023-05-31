Koçarlı'da vatandaşlar sağanak yağışa karşı anonsla uyarıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi sonrasında yeniden başlayan şiddetli sağanak yağış dolayısıyla vatandaşlara belediye tarafından anons ile uyarı yapılarak dikkatli ve duyarlı olunması istendi.

Aydın'ın Koçarlı, Germencik, Karacasu ve Nazilli ilçelerinde geçtiğimiz günlerde aniden bastıran yaz yağmuru sele dönüştü. Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Güdüşlü ve Yeniköy Mahallelerinde onlarca evi su bastı. Yağışların lokal olarak en etkili olduğu bölgelerin başında gelen Güdüşlü ve Yeniköy'de evlerin içi göle dönerken, dere kenarında olan tarım arazileri de sel suları altında kaldı. Güdüşlü Mahallesi içinde bulunan bir köprü yıkıldı, su basan ev ve sokaklarda çalışma başlatıldı. Yeniköy'de ise bazı evlerin duvarları göçerken pek çok eve de sele dönüşen yağmur suları bastı. Bölgede normal hayata dönmek için çalışmalar sürerken, Yeniköy Mahallesi'nde bir gün arayla kendini yeniden gösteren yoğun yağış ikinci bir sele neden oldu. Bir anda bastıran sağanak yağışla oluşan sel suları mahalle içini göle döndürürken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Koçarlı Belediyesi anons ile uyardı

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre gök gürültülü sağanak yağışların hafta başına kadar süreceği belirtildi. Öğleden sonra Koçarlı'da yeniden etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanarak ıslanmaktan kurtulamadı. Koçarlı Belediyesi ekipleri ilçe merkezindeki anons sistemi ile yaptıkları uyarıda, "İlçemizde meydana gelen yağışlardan dolayı tüm vatandaşlarımızın ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur" ifadelerini kullanarak vatandaşlardan tedbirli ve duyarlı olmalarını istedi.