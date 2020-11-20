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Koçarlı'da yeni hizmet binası için imzalar atıldı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Koçarlı Belediyesi hizmet binası ve ilçe emniyet amirliği hizmet binası yapım işi ihalesi resmi olarak sonuçlandı.

Tekliflerin ve yaklaşık maliyetlerin açıklanması sonrası dosya incelemesi tamamlanarak ihaleyi alan yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.



Yaklaşık maliyeti 11 milyar 559 bin 228,32 TL olarak belirlenen ihaleyi 10 milyar 883 bin TL teklif sunan bir şirket aldı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve yüklenici firma temsilcisi sözleşmeye imzaladı. Her ay Koçarlı halkına kazandırdığı hizmetleri sosyal medya hesabından 'Ayın En Anlamlı İmzası' başlığı altında duyuran Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Sosyal medyadan canlı olarak yayınladığımız ihalemiz sonuçlandı. Yüklenici firmamızla sözleşmemizi imza altına aldık. Kısa süre içerisinde binamızın temeli atılacak. 1 yıl içerisinde inşaatın tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah 2022 yılı başında yeni hizmet binamızda halkımıza hizmet vermeye başlayacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

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