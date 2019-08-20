İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koçarlı'da yol çalışmaları devam ediyor

Aydın genelinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmalarına devam ediliyor.

Son dönemde Koçarlı'da yoğunlaştırılan çalışmalarda, Çulhalar, Satılar, Timinciler, Mersinbelen, Birci ve Çeşmeköy mahallelerinde toplamda 30 kilometre yol yapılacak. Çalışmaların büyük bir bölümü ise bitirildi.


Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın mahallesine yaptığı hizmetler için teşekkür eden Birci Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Öztürk, "Mahallemizdeki su depomuz daha önce ASKİ tarafından yapılmıştı; bu sebeple yazı susuzluk sorunu yaşamadan geçirdik. Kış öncesinde de yollarımız yapılıyor. Emeği geçen herkese, başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere, mahallem adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.