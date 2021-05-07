Koçarlı'daki camiler güzelleştiriliyor

Koçarlı'da Çakmar ile Şenköy Camii'nin geçtiğimiz süreçte komple tadilattan geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Tokatbaşı Camii'nde de sona gelinen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Koçarlı'da belediye tarafından tadilatı tamamlanan Çakmar Camii ile Şenköy Camii'nin ardından Dedeköy Mahallesi'nde bulunan Tokatbaşı Camii'nde devam eden yenileme çalışmalarında da sona gelindi. Koçarlı Belediyesi ile ilçede yaşayan hayırsever Çetin Çallak'ın işbirliğiyle bakım, onarım, boyama ve düzenlemeden geçirilen Tokatbaşı Camii'nin Ramazan Bayramı'nda yenilenen görünümüyle ibadete hazır hale geleceğini söyleyen Başkan Kaplan, “İlçemizdeki tüm ibadethanelerimizi imkanlarımız ölçüsünde bakım ve tadilattan geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Mahalle sakinleri teşekkür etti"

Tokatbaşı Camii'nde son rötuşların devam ettiği tadilat çalışmalarını Dedeköy Mahalle Muhtarı Müfit Tülüoğlu, hayırsever Çetin Çallak ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Kaplan, düzenlemelerin Ramazan Bayramı'na yetiştirilmesi talimatını verdi. Hayırsever Çetin Çallak'ın katkılarıyla babası Merhum Hacı Akın Çallak ve kardeşi Merhum Metin Çallak'ın sebil hayratının da yenileme ve düzenlemeden geçirildiği kapsamlı çalışmalar nedeniyle Muhtar Tülüoğlu ve mahalle sakinleri Başkan Kaplan'a teşekkür etti. Koçarlı'da senelerdir ihmal edilen tüm ibadethaneleri imkanları ölçüsünde bakımdan geçirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Kaplan, “Kısa süre önce Çakmar Cami'mizi yenileyerek ibadete hazır hale getirdik. Şenköy Camii'ndeki Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın destekleriyle başlattığımız kapsamlı düzenleme çalışmalarımız da geçtiğimiz süreçte tamamlandı. Tokatbaşı Cami'mizin de tadilatını tamamlayarak yenilenmesine vesile olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

“Yenileme çalışmalarımız devam edecek”

Cami ve mescitlerin yenilenmesi ve bakımına çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Kaplan, “Camilerimiz birlik ve beraberliğin perçinlendiği mukaddes yerlerdir. Bu anlayışla halkımızın dini vecibeleri yerine getirmesinin yanı sıra sosyalleşmesine de katkı sağlayan camilerimizi ve çevrelerini güzelleştiriyoruz. Tokatbaşı Cami'mizdeki tadilat ve çevre düzenlemesinin yanı sıra camimizin yanında bulunan Merhum Dedeköylü El Hacı Ahmet Efendi'nin hayratı olan 117 yıllık tarihi çeşmeyi de yenileyeceğiz. Gerek mahallelerimizden gelen talepler, gerekse kendi tespitlerimize dönük olarak ihtiyaç duyulan yerlerdeki ibadethane yenileme çalışmalarımızı zamana yayarak imkanlarımız ölçüsünde sürdürmeyi planlıyoruz. Camilerimizin yenilenmesine katkı sağlayan başta Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy ile hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.