Koçarlı'daki Cemevi'nin temeli atıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımına başlanacak olan Atatürk Mahallesi Cemevi ve Kültür Merkezi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katıldığı programla atıldı.

İçişleri Bakanlığı himayesinde Aydın Valiliği'nin destekleriyle Koçarlı Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde inşa edilecek olan Koçarlı Cemevi ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı. İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen cemevleri temel atma ve toplu açılış töreninden video konferans sistemi ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koçarlı Cemevi'nin hayırlı olmasını diledi.

Koçarlı'da yaşayan Alevi vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilecekleri Koçarlı Atatürk Mahallesi Cemevi ve Kültür Merkezi temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans sistemi katılımıyla gerçekleştirildi. 520 metrekarelik alanda İbadethane, Cem odası, eğitim alanı, misafirhane, yemekhane, kurban kesim alanlarından oluşacak olan merkezin bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.