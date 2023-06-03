Koçarlılı Çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı

Koçarlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali'nde çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdiler.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 14 Mayıs Milli İrade Konferans salonunda gerçekleşen festivalde kukla gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, illüzyon gösterileri, Karagöz Hacivat oyunları, balon atölyeleri gibi etkinlikler yer aldı. Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yılsonu etkinlikleri çerçevesinde çocukları mutlu etmek adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızı mutlu görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Çocuk Oyunları ve Kukla Festivalimiz ile çocuklarımızın güzel bir hafta sonu geçirmesine katkı sağlamak istedik. Yoğun bir katılım olması bizleri de mutlu etti" dedi.

Festival boyunca Kukla ve Karagöz Hacivat sanatçıları ve illüzyon sanatçılarının birbirinden eğlenceli gösteriler yaptıklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Bu festivalin özelliği ayrıca çocuklarımızın geleneksel sanatlarla tanışmasına katkı sağlamaktı. Katılımlarından dolayı ilçemiz çocuklarına, ailelerine ve bu festivalde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festival, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarına katkılarından dolayı teşekkür etmesi ve çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.