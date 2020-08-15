Koçarlılı muhtarlardan Başkan Nedim Kaplan'a teşekkür

Koçarlı'ta bağlı kırsal Karadut mahallesindeki Gölet temizliği ve köy meydanı düzenlenmesi ile Timinciler Mahallesi'nin yol çalışmaları tamamlandı. Her iki köyün muhtarı da sorunlarını çözen Koçarlı Belediye Başkanı nedim Kaplan'a teşekkür etti.

Karadut Mahalle Muhtarı İlkin Yalçın, mahallede bulunan göletin temizlenmesi, genişletilmesi ve mahalle meydanında düzenleme çalışması talebinin kısa sürede tamamlandığını belirterek Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Timinciler Mahalle Muhtarı Mehmet Uykucu da mahalledeki yol sorununu çözdüğü için Başkan Kaplan'a teşekkür ederek "Her türlü talebimiz anında karşılandığı için köy halkımız adına Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

“Tüm mahallelerde düzeltme ve genişletme çalışmaları yapılacak”

Mahallelerin rutin hizmetlerinin yanı sıra muhtarların taleplerini de ivedilikle çözme yoluna gittiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Her bir muhtarımız başımızın tacıdır. Ortak akıl ile birlikte altından kalkamayacağımız sorun yok. Sırasıyla tüm mahallelerimizde yayla ve bahçe yollarında greyder ile çalışmalar yapılacak. Marka İlçe olma yolunda birlikte omuz omuza çalışacağız” dedi.