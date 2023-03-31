Koçarlılılar gönül sofrasında iftar açtı

Koçarlı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında binlerce Koçarlılı bir arada iftar yapmanın huzurunu yaşadı.

Ramazan Ayı'nın birlik ve beraberlik ruhunu ilçenin her köşesine yaymak amacıyla yaşanan deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ruhuna Koçarlı Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasına şehit ve gazi aileleri, yetim ve öksüz çocuklar, roman vatandaşlar başta olmak üzere Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekilleri, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP MKYK Üyesi Burak Pehlivan, AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ali Memiş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti başkanları, milletvekili aday adayları, mahalle muhtarları ve Koçarlı halkı katıldı.

Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın sembolü olan Ramazan Ayı'nda binlerce Koçarlılı, Koçarlı Belediyesi'nin kurduğu gönül sofrasında buluşturmanın kalabalık sofralarda iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, aynı sofrada bir araya gelen Koçarlılıların, Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Düzenlenen iftar programı Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal tarafından okunan dualar ile başladı. Kur'an tilaveti ve ilahiler eşliğinde yapılan iftarda binlerce kişi orucunu birlikte açtı.

İftara katılan Koçarlı halkı ve misafirler ile yakından ilgilenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Tüm hemşerilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın Türk-İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün burada sadece ekmeğimizi değil yüreğimizi, sevincimizi, aynı maneviyatı paylaşıyoruz. Biliyoruz ki insan olmak, paylaşmayı gerektirir. Ramazan ayıda paylaşma ayıdır” dedi.

Başkan Kaplan yaptığı konuşmada, Ramazan Ayı'nın birlik ve beraberlik ruhunun en iyi yaşandığı ay olduğuna dikkat çekerek, “Ramazan ayı her şeyden önce birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlamlaştıran bir ay. O yüzden soframız sizlerle birlikte olduğumuz zaman bereketleniyor, sizlerle birlikte olduğumuz zaman mutlu oluyoruz. Bu akşamda Koçarlı halkımız ile hep beraberiz. Birlikteliğimizin kıymeti hakikaten çok büyük, bizim bu kültürü devam ettirmemiz ve bizden sonraki nesillere de aynı şekilde aktarmamız lazım. Bunlar bizim örfümüz, geleneğimiz bunlar devam ettikçe de her zamankinden daha fazla birbirine kenetlenmiş bir toplum oluyoruz. Rabbim inşallah güzel bir şekilde Ramazan Bayramına ulaşmamızı nasip eder” diye konuştu.