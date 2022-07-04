“Koçarlı'nın Çınarı” hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 82 yıldır mesleği ile yaşayan Terzi Yaşar Emre, sağlık sebepleri dolayısıyla 95 yaşında hayatını kaybetti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan ve 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 82 yıldır sürdüren nadir insanlardan biri olan Terzi Yaşar Emre, yaşlılığa bağlı sebepler dolayısıyla hayatını kaybetti. Makasını, dikiş makinesini kendisine dost edinen ve Koçarlı'nın çınarı olarak bilinen Yaşar Amca'nın ani vefatı ilçeyi yasa boğdu.

Koçarlı'nın çınarı lakaplı terzi Yaşar Emre için bugün öğlen namazına müteakip Koçarlı merkez Cihanoğlu camisinde cenaze töreni düzenlenecek. Emre'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Koçarlı asri mezarlığına toprağa verilecek.