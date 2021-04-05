Koçarlı'nın gençlik projelerine tam destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Koçarlı'da yapılması planlanan Gençlik Merkezi ile Oryantiring Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ulusan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleriyle Adnan Menderes Kent Ormanı'nda, belediye ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yapılacak Oryantiring Alanı ile Yeni Mahalle'deki Eski Maliye Lojmanları'nda hayata geçecek olan Gençlik Merkezi ile ilgili incelemeler yaptı.

“Koçarlı'ya yakışan bir gençlik merkezi yapılacak”

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'ın, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği ‘Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı'na katılması nedeniyle Koçarlı Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat ile Hüseyin Bakır eşliğinde projelerin hayata geçeceği alanlarda incelemelerde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Ulusan, her iki projeye de tam destek sözü verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu'dan ilçedeki bakanlık yatırımlarına ilişkin kısa bilgi almasının ardından Belediye Başkan Yardımcıları Kanat ve Bakır ile de projelere ilişkin istişarede bulunan Genel Müdür Yardımcısı Ulusan, Koçarlı Gençlik Merkezi'nin eski Maliye Lojmanları'nda Türkiye genelinde bulunan merkezlerdeki konsepte uygun olarak oluşturulacağını kaydetti. Adnan Menderes Kent Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğü ve Koçarlı Belediyesi işbirliğiyle hayata geçmesi planlanan Oryantiring Alanı'na dönük de incelemelerde bulunan Ulusan, projeyle ilgili Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak da üzerlerine düşeni yapacaklarını sözünü verdi.