“Koçarlı'ya 5 yılda 100 milyonluk yatırım sözü”

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana muhalifi olduğu Büyükşehir Belediyesi'nden yediği cezalarla gündeme gelen Koçarlı Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan, düzenlediği basın toplantısı ile Koçarlı için yapacağı hizmetleri değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta Ankara'ya giderek çeşitli bakanlık ve genel müdürlüklerle görüşmeler yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ankara'dan dolu dolu döndüğünü belirterek “1980 yılından bu yana sürekli ihmal edilen Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı'yı merkezi idarenin destekleri ile hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Seçime girerken yapacağı işleri 32 ana başlık altında açıkladığını ve bugün de verdiği her sözün arkasında olduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Seçimden sonra da aynı projeler üzerinde dimdik duruyoruz” diyerek seçim öncesi verdiği her sözü görev süresi içerisinde yerine getireceğini beyan etti.

Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan başta olmak üzere çeşitli kurumların genel müdürleri ile görüşme yaptığını belirterek “Ak Parti Aydın Milletvekillerimizin de destekleri ile dolu dolu görüşmeler yaptık. Allah'ın izni ile seçim sürecinde verdiğimiz tüm sözleri 5 yıllık süre içerisinde yerine getireceğimiz gibi, Turizm Yolu, Atatürk Kent Ormanı, Cihanoğlu Kulesi ve çevresi restorasyonu, Millet Bahçesi gibi önemli hizmetleri Koçarlı'ya kazandıracağız” dedi.

Açıklamasına, Koçarlı'nın en büyük beklentisi olan kanalizasyon sorununun çözümü üzerine yaptıkları görüşmelerden başlayan Kaplan, 5393 sayılı belediyeler kanunu kapsamında kanalizasyon çalışmasının başlatılacağını ve bu konuda sürecin işlediğini belirterek konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yakından takip ettiğini söyledi.

“Koçarlıya TOKİ geliyor”

Ankara'daki görüşmeleri kapsamında TOKİ Başkanı Mehmet Ergün'ü de ziyaret ettiklerini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Koçarlı'ya 100 konutlu, Şenköy'e de 30 konutluk olmak üzere 130 konutluk ev yapıp ihtiyaç sahibi vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacağız. Burada söylediğim projeler net ve önümüzdeki süreçte gerçekleşecek projelerdir” dedi.

“Cihanoğlu Kulesi kamulaştırılıyor”

Koçarlı'nın tarihi bir ilçe olduğunu ve bu değerleri korumak ve tarihi yapıları kültür ve turizme kazandırmak amacıyla da ciddi çalışmaları olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Koçarlı'nın simgesi haline gelmiş Cihanoğlu Kulesi ile birlikte çevredeki tarihi yapıları kamulaştırıyoruz. Cihanoğlu Camii de bu tarihi kompleksin içinde kalacak. Koçarlı'ya gelenler önemli bir kültür mirası olan bu bölgede güzel vakit geçirebilecekler. Bunun yanında millet bahçesi de oluşturacağız. Bunun yanında Çakırbeyli Kavşağı'ndan Söke'ye kadar olan 36 kilometrelik yol u yapılacak. Yaklaşık 140 milyon TL'lik bütçe ile gerçekleştirilecek olan bu proje tamamen Kültür Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilecek. Saydığımız tüm projeleri görev süremiz içerisinde hayata geçireceğiz” diye konuştu.