Koçarlı'ya yapılacak spor yatırımının ihalesi yapıldı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığından talep ettiği spor yatırımları ile ilgili ilk etap yatırımlarını kapsayan yaklaşık 2.5 Milyonluk; 1 adet Açık Halı Saha, 1 adet Kapalı Halı Saha, Tenis Kortu, Portatif Tribün, Futbol sahası çevre düzenlemesi ve yürüyüş yolu işi ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale ile ilgili müjdeyi Başkan Kaplan Sosyal Medya hesabından vatandaşlara duyurdu.

Kaplan “ Koçarlı'mız için hayal ettiğimiz ne varsa gerçekleştiriyoruz”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bugün gerçekleştirilen ihaleyi sosyal medya hesabında duyuran Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “ Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ilçemiz adına talep ettiğimiz Spor yatırımları ile ilgili İlk etapta ayrılan 2.5 Milyonluk ödeneğin müjdesini duyurmuştuk. Yapılacak yatırımlar ile ilgili ihale bugün gerçekleşti. Yaklaşık bir ay sonra çalışmalar başlayacak. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Aydın Milletvekillerimiz, İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu ve yetkili personele şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Koçarlı'ya ne yapsak azdır. Koçarlı'ya ne yapsak yakışır” dedi.