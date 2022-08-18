Kocası tarafından genital bölgesinden vurulan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde sosyal medya paylaşımlarına kızan kocası tarafından genital bölgesinden vurulan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, kocası da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 17 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve Filiz Girgin (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı Filiz Girgin'i genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan Filiz Girgin doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybederken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.