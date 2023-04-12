Kocası tarafından öldürülen genç kadın, Söke'de toprağa verilecek

İzmir'in Konak ilçesinde, ayrılma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Zehra Kalmaz Aydın'ın Söke ilçesinde defnedilecek.

Olay, 10 Nisan günü, gece saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokakta bulunan bir iş hanının 3'üncü katında bulunan boş iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. (31), ayrılma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz (19) ile konuşmak için yurt dışında olan amcasının iş yerine çağırdı. Adrese giden Zehra Kalmaz ile İ.K. arasındaki tartışanın zamanla kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., yanındaki bıçakla Zehra Kalmaz'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Sabah saat 10.30 sıralarında ise İ.K., Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine giderek karısını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı kocanın, karısını bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söylediği ve suçunu itiraf etmek için karakola geldiğini söylediği öğrenildi.

Aydın'da toprağa verilecek

Öte yandan Zehra Kalmaz ile kağıt fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen İ.K.'nın 5 aydır evli olduğu, Zehra Kalmaz'ın eşinden şiddet gördüğü için sığınma evinde kaldığı öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Kalmaz'ın cenazesinin Aydın'ın Söke ilçesi Özbey Mahallesi'nde, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.