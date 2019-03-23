Kocası tarafından zincirle boğularak öldürülen kadın defnedildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından zincirle boğularak öldürülen CHP Kadın Kolları yöneticisi Zeynep Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Efeler 2. Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; kendisinin üzerine kayıtlı olan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Öztürk'ün (51) işlettiği hırdavatçı dükkanına gelen Zeynep Öztürk (45), henüz bilinmeyen bir nedenle kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kocasının zincirle boğduğu Zeynep Öztürk olay yerine hayatını kaybederken, cinayet zanlısı koca ise kendisi ihbar ettikten sonra kepenklerini kapattığı iş yerine gelen polislere teslim oldu.

25 yıllık evli olan 1 erkek çocuğu annesi Zeynep Öztürk'ün cenazesi, sabah saatlerinde ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak baba ocağı Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi'ne getirildi. Öztürk'ün cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Kadın Kolları Efeler İlçe Teşkilatı yöneticisi olan Öztürk'ün cenazesine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Fatih Atay, ailesi ve yakınlarıyla birlikte görev yaptığı partili kadın arkadaşları da katıldı.