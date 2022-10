KODER Başkanı Özden: “Çok iyi bir sezon geçirdik”

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen “2023'e El Ele” açık hava partisinde konuşan KODER Başkanı Tacettin Özden, “Çok İyi bir sezon geçirdik” dedi.

Düzenlenen etkinliğe, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Kuşadası Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, Belediye meclis üyeleri ile sektörde faaliyet gösteren turizm profesyonelleri katıldı.

Gecede konuşan KODER Başkanı Tacettin Özden, “Geleneksel hale getirdiğimiz balomuza pandemi nedeni ile ara vermek zorunda kaldık. Çok şükür pandemi ile ilgili sorunların üstesinden geldik ve bugün tekrar bir araya gelebildik. Allah insanlığı bütün sıkıntılardan korusun. Geçen yıl covid kuralları ve sınırlamaları altında yaptığımız turizmde, bu yıl normalleştik. Ukrayna - Rusya savaşı bizi korkutsa da, etkisi çabuk geçti. Haziran ayından bugüne kadar çok iyi bir sezon geçirdik. Otellerin doluluğu, çarşıdaki hareket, gemi turizmi, esnafın ticareti güzel geçti. Herkes memnundu. İki yıl pandemi ile uğraştıktan sonra, geldiğimiz nokta çok iyi. Turizm bakanlığı hedefleri üç defa revize ederek yükseltti. 47 milyon turist hedefini koydu. Bana göre yılsonunda bu hedefi geçeriz. Kuşadası Otelciler Derneği olarak bu süreçte Yönetim Kurulu ile beraber çok yoğun bir süreç geçirdik. Devamlı hem kendi aramızda, hem de TÜROFED yönetimi ile yoğun toplantılar yaptık. Bu süreçten en kolay nasıl çıkabiliriz, ne kadar hızlı toparlanabiliriz, sektörü nasıl ayakta tutabilirizin görüşmelerini yaptık. Güvenli turizm sertifikasının hazırlanışında, firma seçiminde detaylı anlaşmalarda her aşamada yer aldık. Konaklama vergisinin, ecrimisil ödemelerinin ertelenmesi, KGF kredilerinin çıkması gibi bu süreçte sektörü nasıl ayakta tutarız çalışmalarının tamamında yer aldık, görüşlerimizi ilettik ve takipçisi olduk. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıkların tamamı taleplerimize olumlu cevap verdi ve bizi destekledi. Bu yüzden Cumhurbaşkanımıza, Turizm Bakanımıza ve ilgili bakanlıklara, TÜROFED Başkanımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarım” dedi.

“Turizmi sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağız”

“Turizm gelişme ajansı (TGA) ile devamlı toplantılar yaparak Kuşadası, Didim, Aydın ve İzmir havaalanı ile Bodrum havaalanı arasında kalan yerlerin ayrı tanıtılması için mutabık kaldık” diyen Başkan Özden, “Bunun için TGA bu bölgeye sorumlu atadı. Bu çalışmalarımız ve diyaloglarımız bundan sonra da aynı şekilde devam edecek ve turizm sektörünü nasıl daha karlı ve sürdürülebilir bir sektör haline getireceğimizin çalışmalarını yapacağız. Çalışmaların içerisinde bulunacağız. Yerelde ise, yerel yönetimler ile yoğun temas halindeyiz. Üyelerimizin sorun ve ihtiyaçlarını Yerel yönetimler ile paylaşıyor ve çözüm buluyoruz. Kuşadası Kaymakamımızın düzenlediği aylık STK ve bürokrasi katılımlı toplantılarda yerel sorunların tamamını masaya yatırıyoruz. Bu toplantıları düzenlediği ve her daim yanımızda olduğu için kaymakam beye ve bizi her daim dinleyen Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Biraz da dernek hakkında bilgi vermek istiyorum. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği en eski sektör derneklerinden birisidir. İsmi Kuşadası olarak geçse bile, Pamucak, Didim, Kuşadası ve Aydının diğer ilçelerini de kapsıyoruz ve oralardan da üyelerimiz var. TÜROFED'in kurucu derneklerinden biri ve Yönetim Kurulu Üyesiyiz. Ben de Üç yıldır Başkan yardımcılığını yapıyorum. Bölgede Turizm bakanlığının sektör adına bütün çalışmalarına katılan ve bakanlık ziyaret ve çalışmalarına eşlik eden tek derneğiz” açıklamasında bulundu.

Göreve geldikleri 2012 yılından bu yana yaptıkları çalışmalara da değinen Başkan Özden, “Gönüllülük esası üzerinden otellere koyduğumuz kaymakamlık izinli sokak hayvanlarına bağış kutusu ile geçen yıl bu güne kadar 74 bin 341 TL topladık ve bunu ayni yardım olarak sokak hayvanları için kullandık. 9 bin 200 ağaç diktiğimiz bir hatıra ormanı yaptık. Bu gecelerden toplanan bağışlar ile Kadı kalesi ve kurşunlu manastırı kazılarına yardımcı olduk. ADÜ Turizm Fakültesine Turizm Kütüphanesi yaptık, pandemi döneminde Devlet Hastanesine maske ve tıbbi malzeme bağışladık. AYDEM ile işbirliği yaparak AKUT'a bir arazi aracı bağışladık. Bu süreçte sektörümüze çok emek vermiş yatırımcı ve profesyonel dostlarımızı, abilerimizi kaybettik. Hüseyin Gürbüz, Eyüp Can İnanç, Fuat Uçar, Şinasi Hurda, Can Şengöz, Davut Selçuki, Metin Kavasoğlu hepsini rahmetle anıyoruz. Sektörümüze koydukları katkılara her zaman şükran ile hatırlayacağız” dedi.

“2023 yılı bu yıldan daha iyi olacak”

2023 yılı beklentilerini de açıklayan Özden, “Eğer bizim dışımızda dünyayı etkileyecek bir sorun çıkmazsa 2023 yılı bu yıldan daha iyi olacak. Hem doluluk hem de ciro olarak iyi bir sezon geçireceğiz. Sadece konaklama sektörü değil kurvaziyer sektörü de ayni şekilde olacak. Bize düşen, bu ivmeyi iyi değerlendirip tesislerimize, personelimize sahip çıkmak ve gelen turisti memnun göndermek. Turizmi sürdürülür karlı bir sektör haline getirmek istiyorsak birkaç olmazsa olmazımız var. Turist verdiği paranın karşılılığını alacak, kandırılmayacak, istismar edilmeyecek. Memnun ve mutlu ayrılacak. Doğaya ve çevreye sahip çıkacağız. Çevremiz, denizimiz doğamız temiz ve ulaşılabilir olacak. Ve bizim olmazsa olmazımız ve sektörün yükünü çeken çalışanlarımıza sahip çıkacağız, onlara hak ettikleri değeri vereceğiz ve sektörü sevdirerek kalıcı olmalarını sağlayacağız. Sizler bize destek verir, bizimle yakın temasta oldukça bizde daha başarılı işler yapacağız” diye konuştu.

2023 turizm sezonunun iyi geçmesi umutları ile düzenlenen gece geç saatlere kadar sürdü ve büyük ilgi gördü.