Aydın'ın Köşk ilçesinde karayolu kenarında bulunan ve hayatı çekilmez hale getiren özel bir işletmeye ait prina ve sabun fabrikanın bacasından çıkan duman ve çevreye yayılan kötü koku dolayısıyla fabrika yönetimi İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) konu ile ilgili haberlerinden sonra değişikliğe gitti. Fabrikanın bacasındaki filtreleri değiştirdiği öğrenilirken, çevre sakinleri "Kokusu gitti dumanı kaldı" yorumlarında bulundular.

Aydın'ın Köşk ilçesinde karayolu kenarında bulunan özel bir işletmeye ait prina ve sabun fabrikanın bacasından çıkan dumanlar ve çevreye yaydığı kötü koku ilçede gündem olmaya devam ediyor. Fabrika bacasından yükselen duman ve çevreye yayılan kötü, Köşk'te oturanları ve yoldan geçenleri rahatsız ediyordu. Özellikle astım hastaları için fabrikaya yakın mahallelerde yaşam çekilmez hale gelmişti. Durumun herkes tarafından bilinmesine rağmen kimsenin yaşanan çevre felaketine ‘dur' demediğini ileri süren ilçe sakinleri konuyla ilgili defalarca şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir olumlu hiçbir sonuç alamadıklarını belirttiler. Konu ile ilgili İHA'nın yaptığı haberlerin ardından fabrika yönetiminin duruma el atarak fabrika bacalarındaki filtreleri değiştirdiği öğrenildi.

Özellikle yaz aylarında fabrika çevresindeki ikametlerde yaşamanın işkenceye dönüştüğünü belirten çevre sakinleri, "Özellikle korona virüs döneminde taktığımız maskeler dolayısıyla çoğu zaman nefes almakta güçlük çektik. Havalar ısınınca da fabrika ve çevresinde bulunan ikametlerde yaşamak çok zor oluyor. Evimiz serinlesin diye kapı pencereleri açmak bizim için işkenceye dönüşüyordu. Fabrika bacalarındaki filtrelerin değiştirildiği haberini aldık. İnşallah bundan sonra bir sorun olmaz. Şimdilik kokusu gitti geriye dumanı kaldı" ifadelerini kullandılar.

Öte yandan fabrika girişindeki bir pankartta 'bacamızdan çıkan su buharıdır' yazdığı görüldü.