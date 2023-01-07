İhlas Haber Ajansı

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Kolpa ve Eypio on binlerce Aydınlıya unutulmaz bir akşam yaşattı

On binlerce Aydınlı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

On binlerce Aydınlı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. 'Kolpa' grubunun ve 'Eypio'nun sahneye çıktığı gecede Aydınlılar unutulmaz bir akşam yaşadı.



Sanatçılar kendilerine ait şarkıların yanı sıra son dönemin popüler şarkılarını da seslendirdi. Atatürk Kent Meydanı'ndaki konser gecesi 'Kolpa' konseriyle başladı. 'Kolpa' grubu kendi şarkılarının yanı sıra popüler birçok şarkıyla Aydınlıları coşturdu. Daha sonra sahneye çıkan 'Eypio' ise rap şarkılarıyla özellikle gençlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatçılar kendilerini Aydınlılarla buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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