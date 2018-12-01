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Koltuk üzerinde bırakılan elektrik sobası evi yakıyordu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, elektrik sobasından çıkan yangında adeta faciadan dönüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, elektrik sobasından çıkan yangında adeta faciadan dönüldü. Evin salon kısmında koltuğun üzerinde bulunan elektrik sobasından çıkan yangının büyümesi son anda önlendi.


Edinilen bilgiye göre; Efeler Mahallesi 1343 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Sabah erken saatlerde soğuk olan evinin salon kısmını ısıtmak için elektrik sobasını açan şahıs, işlerini halletmek için diğer odaya gitti. Koltuk üzerinde bulunan soba, kabloların ısınmasıyla kısa devre yaparak yanmaya başladı. Sobayla birlikte koltuk da alev alırken evden dumanlar yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler salondaki diğer mobilyalara da sıçrarken durumu fark eden ev sahibi büyük panik yaşadı. Yangını gören komşular ise durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Ev sahibi ise itfaiye gelinceye kadar apartman katında bulunan yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparak alevlerin büyümesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip soğutma işlemi gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken evin salon kısmı kullanılamaz hale geldi.

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