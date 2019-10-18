KOMER Kongre Merkezi yeniden hayata dönecek

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya acentacılarla yaptığı toplantı sonrasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

Başkan Ömer Günel Firuz Bağlıkaya'nın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “TÜRSAB Başkanımızın çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Ülkemizin turizm başkenti Kuşadası'nın yeniden markalaşma sürecinde verecekleri katkı için peşinen teşekkür ediyoruz. Orta Doğu'nun en büyük kongre merkezinin atıl vaziyet de kalması sadece Kuşadası için değil ülkemiz için büyük bir kayıptır. Kongre merkezini KOMER'İn yeniden faaliyete geçmesi için TÜRSAB ile elbirliği içinde çalışacağız. Bu konuda üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Belediye Başkanı Ömer Günel'i uzun yıllardır tanıdığını, başkanlığı döneminde başarılı işlere imza atacağınından emin olduğunu belirterek, “ Sayın Belediye Başkanımızın gerek Kuşadası gerekse ülkemiz turizmi için hedeflerini biliyoruz. KOMER kongre merkezininde yeniden ayağa kaldırılması için belediyemiz ile işbirliği içinde çalışacağız.

Sektörde acentaların faydalanması için kariyer merkezi kuracaklarını da ifade eden Bağlıkaya sözlerini şöyle tamamladı: "Sektörde eleman arayanlar da iş arayanlar da bu portal üzerinden birbirleriyle iletişime geçecek. Bu projeyi de yasal izinlerini aldıktan sonra hayata geçireceğiz.

TÜRSAB'ın sektörde daha etkin olabilmesi için hazırlanan projelerle ilgili de bilgiler veren Bağlıkaya sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'deki seyahat acentalarını dijital bir çatı altında toplayacak olan TÜRSAB ROTA'yı hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Projeyi, Ekim ayı sonuna doğru bitireceğiz. Bu sayede Türkiye'deki bütün seyahat acentaları diğer seyahat acentalarının tur programlarını görebilecek. Yani sadece paket turlar için bir alış-veriş platformu oluşturuyoruz" dedi.