İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, Başçavuş Talip Dara’nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Başçavuş Talip Dara'nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangından eşi ve iki çocuğuyla birlikte yara almadan kurtulan komutanın, aracını kısa bir süre önce satın aldığı ortaya çıktı.



Yangın, Karacasu-Kuyucak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esençay Mahallesi'nden Karacasu yönüne doğru seyreden Karacasu İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Talip Dara yönetimindeki 09 ABZ 355 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar, olay yerine koşup müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen bir diğer sürücü yangına zamanında müdahale ederek faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.



Arabasını daha yeni almıştı


Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, Başçavuş Talip Dara'nın yanı sıra eşi Y.D. ile çocukları E.D. (3) ve S.D. (15) yara almadan kurtuldu. Yaralılar, tedbir amacıyla 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.