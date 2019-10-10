Konser alanı oluşturmak için ağaçları kestiler

Aydın'da gerçekleşen Teoman Konseri deyim yerindeyse çevre katliamına neden oldu. Konser alanı genişlesin diye parkta bulunan ağaçları kesen işletme tepkilere neden olurken, konserden sonra bölgede inceleme yapan Efeler Beleidye Başkanı Fatih Atay, ilgili işletmeye bir daha konser izni verilmeyeceğini söyledi.

Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde bulunan Nevzat Biçer Parkı'nda yer alan işletme dün akşam Teoman Konseri düzenledi. İşletme, konser öncesinde yeşil alana yerleştirdiği sahne için 25 yıllık olan ıhlamur ağacını kökünden kesti. İşletmenin bağlı bulunduğu Efeler Belediyesi'nden izin de almadığı öğrenilirken, Teoman Konseri için yeşil alanlara ve ağaçlara ve çevreye zarar verilmesi tepkilere neden oldu.

Konsere birkaç saat kala gerçekleşen çevre katliamının ardından Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, başta Park ve Bahçeler Müdürü olmak üzere belediyenin ilgili müdürleri ile alana giderek inceleme başlattı. İnceleme sonrasında, ilgili müdürlerle konu ile ilgili toplantı yapan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, bilet alan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için konserin gerçekleştirilmesine izin verdiğini, ancak Nevzat Biçer Parkı'nın yeşil alanında bundan sonra konser izni verilmeyeceğini açıkladı.

Ağaç kesim işlemleri ile ilgili idari ve cezai işlemlerin yapılması için talimat verdiklerini belirten Başkan Atay, sit alanında bulunan bu ağaçların kesilmesi nedeni ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na bilgi verildiğini ifade etti. Başkan Atay, “Sanat için doğanın bu şekilde kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz. Doğa ve çevre her zaman belediyemiz için hassas bir konudur ve önceliğimizdir. Bu yüzden, bu tür organizasyonların bundan sonra doğaya zarar vermeden ve uygun alanlarda yapılması için karar aldık. Maalesef konser sonrasında alanda ağır tahribat meydana geldi. Bu yüzden alandaki tahribatı gidererek, Nevzat Biçer Parkı'nı içerisindeki unsurları ile korunup geliştirilecek, alanı yeşillendirecek ve daha da güzelleştirmek için çalışmalar yapacağız” dedi.