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Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Kuşadası - Selçuk karayolu deve güreşi arenasında önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 35 LAR 64 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan kamyonet, bir bölümü yolun sağındaki bankete düşerek durabildi.


Kazada yaralanan bir kişi, ambulansla Kuşadası devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kuşadası-Selçuk karayolu kısa süreli tek şeritten verildi.

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