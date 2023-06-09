Kontrolden çıkan tır ortalığı birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre, S.D yönetimindeki 31 AIZ 925 plakalı tır Bodrum istikametinden Söke istikametine seyrederken yağmurun başlamasıyla kaygınlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yön gösteren ve yolun Söke şeridinin tamamını kaplayan devasa tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile tabela yolun ortasına devrildi. O anlarda yolda başka araçların olmaması muhtemel başka kazaların önüne geçti. Tırın tabelaya çarpması sonucu sürücü kabini yan dönerken, ön camın patlaması sonucu sürücü yaralandı. Ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün,hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tırın çarpması sonucu yolun ortasına devrilen devasa yön tabelası trafiği aksatırken, Jandarma ekiplerince trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Karayolları ekiplerinin tabelayı kaldırmasıyla yolda trafik akışı bir buçuk saat sonra normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.