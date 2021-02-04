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Konuklu mahallesi sakinlerinden Başkan Atay'a teşekkür

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerinde gerçekleştirdiği ağaç budama çalışmaları sürüyor.

Mahallelerinde çalışma gerçekleştiren belediye ekiplerini ziyaret eden Konuklu Mahallesi sakinleri, Efeler Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.


‘Efeler'in Yeşil Ekipleri' olarak tanınan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, bu kapsamda Konuklu Mahallesi'nde ağaç budama işlerini gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde ziyaret eden mahalle sakinleri, yıllardır alamadıkları hizmeti Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay sayesinde aldıklarını dile getirerek, Başkan Atay'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Konuklu Mahalle Muhtarı Fethi Şahin, “Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a taleplerimizi ilettik ve belediye ekipleri taleplerimizle ilgili mahallemize gelerek incelemede bulundular. Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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