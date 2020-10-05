“Kooperatiflerde Kurumsallaşma” projesinin eğitim faaliyetleri gerçekleşti

Kovid-19 tedbirleri alınarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan eğitimlere Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sebahattin Varol, kooperatif biriminde çalışan teknik personel ve kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ökdem, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu, kooperatiflerde her faaliyetin, gelişmenin kayıt altına alınmasının, kararların ortak alınmasının, bireyselliğin önüne geçilmesinin kurumsallaşma sürecinde çok önemli olduğunu söyledi. Ökdem, ayrıca kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin ortak kooperatif işbirliğini güçlendireceğini, güven tesisi hususunda önemli rol oynayacağını, kooperatiflerin güçlenmesine ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sunacağını ifade etti ve katılımcılara başarılar diledi.

Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Nazilli İlçe ve Mahallelerinden katılan personel ve kooperatif yöneticilerine; Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu' nda bir gün, Söke, Kuşadası, Didim, Germencik İlçe ve Mahallelerinden katılan personel ve kooperatif yöneticilerine; Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi' nde bir gün ve Efeler, Çine, İncirliova, karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar İlçe ve Mahallelerinden katılan personel ve kooperatif yöneticilerine; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü' nde bir gün olmak üzere toplam üç günlük eğitim Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından görevlendirilen Eğitmen Esen Egemen tarafından verildi. Eğitime katılan 94 personel ve kooperatif yöneticisine katılım belgeleri takdim edilerek eğitimler tamamlandı.